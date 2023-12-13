Леонид Парфенов объявил о сборе средств на создание фильма «Нмдни» про 2023 год

«Нам это кажется очень важной задачей: структурировать события-люди-явления только что прожитого времени. Вглядеться в современность, которая у нас на глазах становится историей. И я прошу вас, наших зрителей, сделать перевод и рассказать об этом сборе средств своим друзьям», — прокомментировал Парфенов на странице по сбору средств.