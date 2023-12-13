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Леонид Парфенов объявил о сборе средств на создание фильма «Нмдни» про 2023 год

Александр Голиков
Сегодня в 16:18

Журналист Леонид Парфенов объявил о начале краудфандинговой кампании для съемок нового фильма из серии «Нмдни», посвященному 2023 году.

«Нам это кажется очень важной задачей: структурировать события-люди-явления только что прожитого времени. Вглядеться в современность, которая у нас на глазах становится историей. И я прошу вас, наших зрителей, сделать перевод и рассказать об этом сборе средств своим друзьям», — прокомментировал Парфенов на странице по сбору средств.

Выход фильма запланирован на 24 февраля 2024 года. В эту же дату в 2023-м — спустя ровно год после начала боевых действий на территории Украины — вышел предыдущий специальный выпуск «Нмдни», посвященный событиям 2022-го.

«Намедни» выходили с 1990 по 2004 год на НТВ и «России 1». В разное время их показывали в формате подборки неполитических новостей, документальной передачи и информационно-аналитической программы с новостями за неделю.

В 2018 году Леонид Парфенов возродил шоу на своем ютуб-канале «Парфенон», со второго сезона сменив название на «Нмдни» из‑за конфликта с НТВ.

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