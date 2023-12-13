Жительница Самары украла из офиса 112 тыс. пачек бумаги и купила квартиру

В Самаре женщина украла из офиса бумагу на 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По данным следствия, главная специалистка отдела хозяйственного обеспечения за полтора года похитила у компании 112 тыс. пачек офисной бумаги. На эти деньги она приобрела квартиру и автомобиль Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC.
Узнав о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество», женщина продала имущество по заниженной цене и уехала из России. Ее объявили в международный розыск.
Ранее столичная гадалка обманула четырех человек на 2,2 млн рублей. Она диагностировала у всех клиентов «магическое вмешательство» и начала курс дистанционных обрядов по открытию и закрытию чакр, чисток, покупок оккультной атрибутики.