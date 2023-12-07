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В Москве гадалка обманула четырех человек на 2,2 млн рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:27

В Москве гадалка обманула четырех местных жителей на общую сумму в 2,2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что трое мужчин и женщина, находившиеся в сложной жизненной ситуации, нашли в интернете гадалку.

«Одного из пострадавших бросила девушка, от другого ушла супруга, у женщины отчим ушел из семьи, бросив ее мать, еще один мужчина расстался с девушкой», — добавили в прокуратуре.

Гадалка диагностировала у всех клиентов «магическое вмешательство» и начала курс дистанционных обрядов по открытию и закрытию чакр, чисток, покупок оккультной атрибутики. Каждого пострадавшего она убеждала, что ситуацию можно исправить, а любимого — вернуть.

Однако для этого необходимо делать все, что она скажет, и своевременно оплачивать ее услуги. Если у человека не было нужной суммы, гадалка разрешала оплачивать ее работу частями. Прерывать обряды было запрещено.

В результате обвиняемая получила от потерпевших от 145 тыс. до 1,6 млн рублей. Свою вину она признала и добровольно возместила причиненный ущерб. В ближайшее время она предстанет перед судом по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

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