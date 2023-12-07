В Москве гадалка обманула четырех человек на 2,2 млн рублей

В Москве гадалка обманула четырех местных жителей на общую сумму в 2,2 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
В ведомстве рассказали, что трое мужчин и женщина, находившиеся в сложной жизненной ситуации, нашли в интернете гадалку.
«Одного из пострадавших бросила девушка, от другого ушла супруга, у женщины отчим ушел из семьи, бросив ее мать, еще один мужчина расстался с девушкой», — добавили в прокуратуре.
Гадалка диагностировала у всех клиентов «магическое вмешательство» и начала курс дистанционных обрядов по открытию и закрытию чакр, чисток, покупок оккультной атрибутики. Каждого пострадавшего она убеждала, что ситуацию можно исправить, а любимого — вернуть.
Однако для этого необходимо делать все, что она скажет, и своевременно оплачивать ее услуги. Если у человека не было нужной суммы, гадалка разрешала оплачивать ее работу частями. Прерывать обряды было запрещено.
В результате обвиняемая получила от потерпевших от 145 тыс. до 1,6 млн рублей. Свою вину она признала и добровольно возместила причиненный ущерб. В ближайшее время она предстанет перед судом по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).