ООН: почти 50 млн жителей Африки столкнутся с голодом в 2024 году

В 2024 году в Западной и Центральной Африке будут голодать рекордные 49,5 млн человек, что на 4% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные ООН.
Среди причин эксперты называют вооруженные конфликты, изменение климата, рост цен на продукты питания и топливо.
«Острый голод остается на рекордном уровне в регионе, однако финансирование, необходимое для принятия ответных мер, не поспевает за ним.
Недостаточное финансирование означает, что умеренно голодающие будут вынуждены пропускать приемы пищи и потреблять менее питательные продукты, что подвергает их риску снова попасть в кризисную или чрезвычайную ситуацию, увековечивая цикл голода и недоедания», — заявила Марго ван дер Велден, исполняющая обязанности регионального директора ВПП по Западной Африке.
Наиболее опасная ситуация складывается в Сахеле. Там стоимость ежедневного полноценного рациона на 110% превышает дневную минимальную заработную плату в регионе. В докладе ООН подчеркивается, что стоимость здорового питания в Африке такая же высокая, как и в США, несмотря на то что ВВП Америки более чем в 35 раз выше, чем в африканском регионе.
В 2022 году ООН предупредила, что игнорирование продовольственного кризиса может привести к массовому голоду, политической дестабилизации в десятках стран и неконтролируемой миграции.