ООН: почти 50 млн жителей Африки столкнутся с голодом в 2024 году

Наиболее опасная ситуация складывается в Сахеле. Там стоимость ежедневного полноценного рациона на 110% превышает дневную минимальную заработную плату в регионе. В докладе ООН подчеркивается, что стоимость здорового питания в Африке такая же высокая, как и в США, несмотря на то что ВВП Америки более чем в 35 раз выше, чем в африканском регионе.