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Бейонсе обвинили в копировании работы японского дизайнера в костюме для тура «Renaissance»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:18

Японский дизайнер Хаджиме Сораяма обвинил певицу Бейонсе в том, что она незаконно скопировала в костюме для гастрольного тура «Renaissance» его работу. Об этом написал NME.

Сораяма известен как создатель концептов гиперженственных, эротических роботов. Ранее он работал с The Weeknd. Один из его роботов участвовал в туре музыканта под названием «After Hours Til Dawn».

По мнению Сораямы, Бейонсе надела на одно из своих шоу шлем, в точности повторяющий элемент с его иллюстраций. «Вам стоило попросить меня „официально“, тогда я бы мог сделать для вас гораздо более хорошую работу», — написал дизайнер.

© Изображения: из соцсетей Хаджиме Сораямы
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NME отмечает, что образ Бейонсе в туре, скорее всего, был вдохновлен коллекцией французского модельера Тьерри Мюглера 1995 года. А вот эта коллекция, по словам некоторых источников, основывалась как раз на работах Сороямы, а также на аниме «Метрополис». Сотрудничал ли Сорояма с Мюглером напрямую, неизвестно.

1 декабря Бейонсе выпустила концертный фильм «Renaissance: A Film by Beyoncé». Картины рассказала о творчестве артистки и в первую очередь о ее туре «Renaissance» — с момента его задумки от открытия в Стокгольме и финала в штате Миссури.

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