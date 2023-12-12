Бейонсе обвинили в копировании работы японского дизайнера в костюме для тура «Renaissance»

NME отмечает, что образ Бейонсе в туре, скорее всего, был вдохновлен коллекцией французского модельера Тьерри Мюглера 1995 года. А вот эта коллекция, по словам некоторых источников, основывалась как раз на работах Сороямы, а также на аниме «Метрополис». Сотрудничал ли Сорояма с Мюглером напрямую, неизвестно.