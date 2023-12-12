Бейонсе обвинили в копировании работы японского дизайнера в костюме для тура «Renaissance»

Японский дизайнер Хаджиме Сораяма обвинил певицу Бейонсе в том, что она незаконно скопировала в костюме для гастрольного тура «Renaissance» его работу. Об этом написал NME.
Сораяма известен как создатель концептов гиперженственных, эротических роботов. Ранее он работал с The Weeknd. Один из его роботов участвовал в туре музыканта под названием «After Hours Til Dawn».
По мнению Сораямы, Бейонсе надела на одно из своих шоу шлем, в точности повторяющий элемент с его иллюстраций. «Вам стоило попросить меня „официально“, тогда я бы мог сделать для вас гораздо более хорошую работу», — написал дизайнер.
NME отмечает, что образ Бейонсе в туре, скорее всего, был вдохновлен коллекцией французского модельера Тьерри Мюглера 1995 года. А вот эта коллекция, по словам некоторых источников, основывалась как раз на работах Сороямы, а также на аниме «Метрополис». Сотрудничал ли Сорояма с Мюглером напрямую, неизвестно.
1 декабря Бейонсе выпустила концертный фильм «Renaissance: A Film by Beyoncé». Картины рассказала о творчестве артистки и в первую очередь о ее туре «Renaissance» — с момента его задумки от открытия в Стокгольме и финала в штате Миссури.