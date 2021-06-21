Комик Артур Чапарян продал телеграм-канал «Бывшая». Через несколько дней после того, как выкупил его

Стендап-комик Артур Чапарян вновь продал созданный им телеграм-канал «Бывшая». Об этом он рассказал в своих инстаграм-сторис. Сумму сделки он не уточнил.

Несколько дней назад Чапарян приобрел канал у прошлого владельца. Он заявил, что купил «Бывшую» дешевле, чем продал в 2017 году. Тогда канал обошелся человеку под псевдонимом «Юра Корб» в 1,2 млн рублей. Чапарян объяснял продажу тем, что «устал и выбрал деньги».

На момент сделки в 2017 году «Бывшая» была самым читаемым каналом по версии «Медиалогии». На него были подписаны 75 тыс. человек. Через несколько недель уже Корб продал канал — на этот раз за 5,5 млн рублей.

После череды продаж к 2021 году аудитория канала сократилась до 34 тыс. пользователей. Но когда Чапарян вернул себе «Бывшую», за сутки на нее подписались более 15 тыс. человек.