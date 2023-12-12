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Netflix поделился статистикой по самым просматриваемым фильмам и сериалам

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:58

Netflix опубликовал отчет за первое полугодие 2023-го, в котором подробно описываются самые популярные сериалы и фильмы. В списке даны сведения о более 18 тыс. проектах.

Netflix учитывал часы просмотров, доступность по всему миру и дату релиза. Возглавил список первый сезон конспирологического триллера «Ночной агент» (более 812 млн просмотренных часов), следом идут второй сезон «Джинни и Джорджия» (665,1 млн), первый сезон «Триумфа» (622,8 млн), первый сезон «Уэнсдэй» (507,7 млн) и «Королева Шарлотта: История Бриджертонов» (503 млн). Шоу попадало в отчет, если его просматривали более 50 тыс. часов.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос заявил, что подход к обмену данными со временем изменился. Предполагается, что на это повлияла забастовка сценаристов в Голливуде и новый контракт, по которому студии теперь должны делиться рейтингами с авторами.

По словам Сарандоса, публикация большого количества данных создает «лучшую среду для Гильдии [сценаристов], для нас, для продюсеров, для авторов и для прессы». Он подчеркнул, что данные в отчете — это «данные, которые мы используем для ведения бизнеса».

Netflix стал первым стримингом, который поделился такой подробной информацией.

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