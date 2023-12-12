Netflix поделился статистикой по самым просматриваемым фильмам и сериалам

По словам Сарандоса, публикация большого количества данных создает «лучшую среду для Гильдии [сценаристов], для нас, для продюсеров, для авторов и для прессы». Он подчеркнул, что данные в отчете — это «данные, которые мы используем для ведения бизнеса».