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Росгвардии нужны 700 тыс. новых сотрудников для охраны всех учебных заведений

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:57

Чтобы обеспечить охрану всех учебных заведений в РФ, Росгвардии нужны около 700 тыс. новых сотрудников и около 600 млрд рублей в год. Из‑за нагрузки на бюджет такое сложно реализовать, передает РБК слова советника директора ведомства Игоря Пышкина.

«Что касается действующей системы предотвращения вооруженных нападений на школы, у нас есть сотрудник ЧОП, у нас есть рамка и у нас есть тревожная кнопка», — сказал Пышкин. Вопрос об охране всех объектов Минпросвещения прорабатывался еще два года назад, рассказал он.

С предложением возложить обеспечение безопасности школ по всей стране на Росгвардию выступала фракция «Справедливой России» в Госдуме в 2021 году, напомнил РБК. «Сегодня большинство школ нашей страны охраняется частными охранными предприятиями. Как правило, сотрудники — люди пенсионного возраста, что не очень эффективно», — говорила глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

«Мы не можем поставить ни Росгвардию, ни сотрудников вневедомственной охраны, для этого нам потребуется численность еще нескольких армий и финансирование, естественно, немного большее, чем требует ЧОП», — говорил глава Росгвардии Виктор Золотов.

7 декабря в Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе и покончила с собой, еще несколько человек погибли и получили ранения.

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РосгвардияМинпросвещения РоссииСправедливая РоссияГосдумаСовет Федерации
люди
Лилия ГумероваВиктор Золотов
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