Росгвардии нужны 700 тыс. новых сотрудников для охраны всех учебных заведений

«Что касается действующей системы предотвращения вооруженных нападений на школы, у нас есть сотрудник ЧОП, у нас есть рамка и у нас есть тревожная кнопка», — сказал Пышкин. Вопрос об охране всех объектов Минпросвещения прорабатывался еще два года назад, рассказал он.