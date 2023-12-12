Билли Айлиш заявила, что продемонстрировала свой лучший вокал в песне «What Was I Made For»

Американская певица Билли Айлиш считает, что продемонстрировала свой лучший вокал в песне «What Was I Made For», которая стала саундтреком к фильму «Барби». Об этом она заявила в интервью Vanity Fair.
Айлиш и ее брат Финнеас рассказали, как работали над треком. Билли призналась, что с самого начала знала, какой должна быть песня. Она добивалась сентиментального, шепчущего, разбивающего сердце звучания.
По мнению артистки, «What Was I Made For» не могла быть исполнена в «хоровом» стиле или с использованием бэлтинга — техники вокала, характеризующейся мощной, объемной подачей звука.
Айлиш отметила, что очень гордится результатом. «Если быть честной, мне кажется, это одно из моих лучших вокальных представлений», — подчеркнула певица.
Финнеас в свою очередь заявил, что его сестра была строгой с собой во время записи песни. Она перезаписывала отдельные строчки песни по несколько раз.
«Когда я только начинала, у меня был один способ петь, и так я и пела. Теперь же у меня есть столько вариантов, и я могу играть со своим инструментом. Это по-настоящему потрясающе и очень весело, но в самом деле тяжело», — поделилась Билли.
Песня «What Was I Made For» номинирована на премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая оригинальная песня». Ее конкурентами станут еще две песни из «Барби» — «Dance The Night» и «I’m Just Ken», а также еще три трека.