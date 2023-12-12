«Связной» признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сеть магазинов техники «Связной», сообщает РИА «Новости». Имущество компании распродадут для погашения долгов.
На суде утверждалось, что восстановление платежеспособности «Связного» невозможно, денег достаточно для финансирования процедуры банкротства. В отношении компании открыли процедуру конкурсного производства, управляющим назначен Филипп Ангилевский, он должен отчитаться о своей работе 4 июня 2024 года.
Как пишет «Интерфакс», ранее к «Связному» через суд обращались с требованием о погашении задолженностей. Так, в марте Альфа-банк подал два иска на общую сумму 8,2 млрд рублей, другие иски подавались на суммы 308,6 млн, 5 млрд рублей и не только. Кредиторская задолженность компании по итогам 2022 года достигла 58 млрд рублей при выручке в 57 млрд рублей и чистом убытке в 49 млрд рублей.
В июне «Связной» стал первым крупным ретейлером, который подтвердил начало работы с параллельным импортом.
Сеть магазинов «Связной» развивалась с начала 2000-х. Число сотрудников компании в 2020 году превышало 22 тыс. человек.