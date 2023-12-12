«Связной» признали банкротом

Как пишет «Интерфакс», ранее к «Связному» через суд обращались с требованием о погашении задолженностей. Так, в марте Альфа-банк подал два иска на общую сумму 8,2 млрд рублей, другие иски подавались на суммы 308,6 млн, 5 млрд рублей и не только. Кредиторская задолженность компании по итогам 2022 года достигла 58 млрд рублей при выручке в 57 млрд рублей и чистом убытке в 49 млрд рублей.