«Связной» первым из крупных ретейлеров подтвердил начало работы с параллельным импортом

Сеть магазинов электроники «Связной» начала ввозить гаджеты с помощью параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последних гаджетах iPhone, а также игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего — более 100 позиций.

Товары могут быть дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала «военной спецоперации» на Украине. Это связано с новой схемой доставки и общим ростом цен на электронику.

На технику, ввезенную по каналам параллельного импорта, «Связной» предоставит официальную гарантию. Проблем с активацией устройств не будет, на все из них распространяется сервисное обслуживание.

«Связной» стал первым крупным ретейлером, который подтвердил начало работы с параллельным импортом. В «М.Видео — Эльдорадо» заявили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства», в «Мегафоне» — что товарных запасов пока хватает для удовлетворения спроса.

Источники «Коммерсанта» считают, что ретейлеры опасаются официально заявлять о таких поставках, так как рассчитывают на возобновление отношений с производителями.