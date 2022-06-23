перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Reuters: Nike уходит из России 14:51
На «Плюс Даче» покажут «Мастера и Маргариту» с Дарьей Мороз и балет под Red Hot Chili Peppers 14:47
Тарантино действительно написал сценарий к фильму по комиксу «Джанго/Зорро», но снимать его не будут 13:59
На Okko вышел фильм о создании сериала «Оффлайн» 13:36
Московский джазовый фестиваль посетили больше 250 тыс. человек 13:04
«Связной» первым из крупных ретейлеров подтвердил начало работы с параллельным импортом 12:26
Хантер Шефер снимется в приквеле «Голодных игр» 11:59
Корейская ассоциация певцов призвала BTS не начинать перерыв в совместном творчестве 10:59
Российские производители газировок столкнулись с нехваткой углекислого газа 9:58
Чехия приостановила выдачу виз россиянам до весны 2023 года 8:51
Кадр из фильма «Однажды в… Голливуде»
Брэд Питт объявил о заключительном этапе своей карьеры 8:40
Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству Вчера в 22:58
Вышла обновленная заставка сериала «Офис» — вместо сотрудников Dunder Mifflin в ней снялись миньоны Вчера в 21:47
Калининградские власти предложили дипломатические пути решения ситуации с транзитом Вчера в 21:01
«Медиалогия» назвала самые популярные телеграм-каналы о политике. Топ-3: Кадыров, Медведев и Володин Вчера в 20:49
Принятие закона о пытках, смерть Пьера Нарцисса и другие новости дня
Вчера в 20:46 дайджест
Mura Masa выложил трек «Hollaback Bitch». Среди гостей на новом альбоме будут Slowthai и Lil Yachty Вчера в 20:20
Solace Cinema/Twitter
Посмотрите на первые фото со съемочной площадки спин-оффа «Безумного Макса» Вчера в 19:51
Алексей Венедиктов* планирует возобновить работу «Эха Москвы» Вчера в 18:50
Вера Богданова и Сергей Беляков вошли в длинный список литературной премии «Ясная Поляна» Вчера в 18:17

«Связной» первым из крупных ретейлеров подтвердил начало работы с параллельным импортом

Виктория Шанина
Сегодня в 12:26

Сеть магазинов электроники «Связной» начала ввозить гаджеты с помощью параллельного импорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя компании.

Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последних гаджетах iPhone, а также игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Всего — более 100 позиций.

Товары могут быть дороже на 10–20%, чем аналогичные, ввезенные до начала «военной спецоперации» на Украине. Это связано с новой схемой доставки и общим ростом цен на электронику.

На технику, ввезенную по каналам параллельного импорта, «Связной» предоставит официальную гарантию. Проблем с активацией устройств не будет, на все из них распространяется сервисное обслуживание.

«Связной» стал первым крупным ретейлером, который подтвердил начало работы с параллельным импортом. В «М.Видео — Эльдорадо» заявили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства», в «Мегафоне» — что товарных запасов пока хватает для удовлетворения спроса.

Источники «Коммерсанта» считают, что ретейлеры опасаются официально заявлять о таких поставках, так как рассчитывают на возобновление отношений с производителями.

События недели на afisha.ru
приключение
Дикая
Таисия Вилкова летит в Ниццу, а попадает в тайгу
поп
«Руки вверх!»
Легенды российской поп-музыки
фантастика
Род мужской
Актуальный хоррор Алекса Гарленда про страх женского перед мужским
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Одна
Потерпев авиакрушение, девушка выживает в тайге
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Коммерсант
Мегафон
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить