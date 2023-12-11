Медведев сообщил, что в Конституцию внесут «точечные изменения»

Во время президентства Медведева в 2008 году в Конституцию внесли поправки, которые увеличили срок полномочий президента страны с 4 до 6 лет (на срок Медведева это не распространялось), а депутатов Госдумы — с 4 до 5 лет. В 2020-м в Конституцию внесли ряд изменений, одно из которых обнулило сроки Владимира Путина.