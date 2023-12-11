Медведев сообщил, что в Конституцию внесут «точечные изменения»

Новая Конституция России не нужна, но «точечные изменения» в нее точно будут вносить. Об этом на встрече со школьниками и студентами сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Да, может быть ситуация, когда общественные изменения настолько серьезны, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции, отдельные поправки, а новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет и, надеюсь, не будет», — цитирует его слова «Интерфакс».
Медведев пояснил, что новая Конституция необходима в случае серьезных изменений в обществе, таких как революция. А революция, по мнению зампреда Совбеза, России сейчас не нужна.
«Но точечные изменения в Конституцию точно будут… Донастройка будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать», — отметил он, не уточнив, какие это могут быть изменения.
Во время президентства Медведева в 2008 году в Конституцию внесли поправки, которые увеличили срок полномочий президента страны с 4 до 6 лет (на срок Медведева это не распространялось), а депутатов Госдумы — с 4 до 5 лет. В 2020-м в Конституцию внесли ряд изменений, одно из которых обнулило сроки Владимира Путина.