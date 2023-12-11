PETA назвала Apple компанией года за ее отказ от использования натуральной кожи

«Решение бренда прекратить использование кожи во всех своих продуктовых линейках — это большая победа для наших собратьев-животных и для планеты. За этот образцовый шаг PETA с гордостью называет Apple компанией года в 2023 году», — говорится в заявлении организации.
Теперь компания предлагает аксессуары из материала FineWoven, не содержащего кожу. Apple уже выпустила ремешки для часов, кошельки и чехлы из него. По данным бренда, новый материал имеет «значительно меньший уровень выбросов по сравнению с более углеродоемкой кожей».
По данным PETA, поскольку кожа животных является одним из самых прибыльных побочных продуктов мясной промышленности, покупка кожи напрямую способствует убийству бесчисленного количества животных.
«Ежегодно в мире мясная и кожевенная промышленность убивает более миллиарда коров, овец и других животных ради их шкур. Подавляющее большинство коров, убитых ради шкур, переносят ужасные методы мясной промышленности — кастрацию, клеймение и прикрепление хвоста — без каких‑либо обезболивающих средств», — добавляет организация.
Ранее PETA назвала Джеймса Ганна человеком 2023 года за «Стражей Галактики. Часть 3». «Рассказав историю миллионов беззащитных животных, над которыми проводятся эксперименты, Джеймс Ганн показал себя настоящим защитником животных», — подчеркнула президентка организации Ингрид Ньюкирк.