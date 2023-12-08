PETA назвала Джеймса Ганна человеком года

В мае этого года организация по защите прав животных наградила режиссера за изображение жестокого обращения с животными все в том же фильме Marvel. Тогда старшая вице-президентка PETA Лиза Лэнг рассказала, что через Ракету Ганн дал лицо, имя и личность миллионам уязвимых животных, которые в данный момент находятся в лабораториях.