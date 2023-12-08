PETA назвала Джеймса Ганна человеком года

Организация по защите прав животных PETA назвала Джеймса Ганна человеком 2023 года. Об этом говорится на сайте организации.
«Рассказав историю миллионов беззащитных животных, над которыми проводятся эксперименты, Джеймс Ганн показал себя настоящим защитником животных», — подчеркнула президентка PETA Ингрид Ньюкирк.
Режиссер получил эту награду за «Стражей Галактики. Часть 3». В этом фильме Ганн показал зрителям историю происхождения енота по имени Ракета, которого пытали в ходе многочисленных экспериментов.
В мае этого года организация по защите прав животных наградила режиссера за изображение жестокого обращения с животными все в том же фильме Marvel. Тогда старшая вице-президентка PETA Лиза Лэнг рассказала, что через Ракету Ганн дал лицо, имя и личность миллионам уязвимых животных, которые в данный момент находятся в лабораториях.
Джеймс Ганн активно выступает за защиту прав животных. Он также поддерживает лозунг «Усыновляй. Никогда не покупай». В 2022 году постановщик взял свою собаку Озу из приюта.
Ранее награду «Человек года» от PETA получали Джеймс Кромвелл, Билли Айлиш, Хоакин Феникс, Папа Франциск, Опра Уинфри и Анжелика Хьюстон.