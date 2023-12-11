Число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет

В 2023 году в мире зафиксировано 183 региональных конфликта — это самый высокий показатель за три десятилетия, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Международного института стратегических исследований (The International Institute for Strategic Studie, IISS).
В исследовании учитывались лишь региональные конфликты, не включающие конфронтацию сверхдержав, таких как США, Россия и Китай, а также их союзников. Согласно данным IISS, число погибших в подобных конфликтах по сравнению с прошлым годом выросло на 14%, а количество случаев насилия — на 28%.
«Хотя миру не угрожает непосредственная угроза большой войны, такой как войны 1914–1918 и 1939–1945 годов, напряженность растет, особенно между США и Китаем», — говорится в статье Bloomberg.
В мире, по информации Международного комитета Красного Креста, действуют 459 вооруженных группировок. Под их полным или частичным контролем живет 195 млн человек.
В Европе конфликты вызваны территориальными спорами, продолжающимися после распада СССР, читают в IISS. В Америке же большинство региональных конфликтов вызвано криминальным соперничеством, особенно в сфере торговли наркотиками.
Кроме самых ожесточенных конфликтов в Украине и секторе Газа в институте перечислили еще десяток стран, расколотых внутренним противостоянием: это Сирия, Бразилия, Мьянма, Мексика, Ирак, Южный Судан, Южный Ливан, Сомали и Афганистан.