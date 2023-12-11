Число региональных конфликтов в мире достигло максимума за 30 лет

В исследовании учитывались лишь региональные конфликты, не включающие конфронтацию сверхдержав, таких как США, Россия и Китай, а также их союзников. Согласно данным IISS, число погибших в подобных конфликтах по сравнению с прошлым годом выросло на 14%, а количество случаев насилия — на 28%.