ООН: число беженцев в мире увеличилось до 114 млн

Основными причинами перемещений в первой половине 2023 года стали: российская спецоперация на Украине, конфликты в Судане, Конго и Мьянме, сочетание засухи и наводнений в Сомали, а также длительный гуманитарный кризис в Афганистане.
Только за первые шесть месяцев этого года в мире было подано 1,6 млн новых заявлений о предоставлении убежища. Более половины из авторов заявлений никогда в своей жизни не пересекали границу родной страны.
За три месяца, с июня по сентябрь, число беженцев в мире выросло еще на 4 млн, до 114 млн человек. Конфликт на Ближнем Востоке, который развился 7 октября, в докладе пока не учтен.
«Сейчас мир по праву сосредоточен на гуманитарной катастрофе в Газе. Но во всем мире слишком много развивается конфликтов, которые разрушают невинные жизни и выселяют людей. Неспособность международного сообщества разрешать конфликты или предотвращать новые является движущей способностью к перемещению и страданиям», — сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
Он призвал страны объединиться для разрешения всех конфликтов, чтобы беженцы могли «вернуться домой и возобновить свою жизнь». Кроме того, Гранди уточнил, что ООН активно работает над поиском решений, которые помогут снизить число беженцев в мире.