ООН: число беженцев в мире увеличилось до 114 млн

«Сейчас мир по праву сосредоточен на гуманитарной катастрофе в Газе. Но во всем мире слишком много развивается конфликтов, которые разрушают невинные жизни и выселяют людей. Неспособность международного сообщества разрешать конфликты или предотвращать новые является движущей способностью к перемещению и страданиям», — сказал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.