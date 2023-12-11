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Посмотрите на Дюжева в роли Осла на персонажных постерах «Бременских музыкантов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:02

В сети появились персонажные постеры адаптации советского мультфильма «Бременских музыкантов». Его премьера состоится 1 января.

На постерах изображены Тихон Жизневский в роли Трубадура, Валентина Ляпина (Принцесса), Константин Хабенский (Сыщик), Роман Курцын (Пес), Дмитрий Дюжев (Осел), Аскар Нигамедзянов (Петух), Ирина Горбачева (Кошка), Сергей Бурунов (Король) и Мария Аронова (Атаманша).

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Лента расскажет о легендарной группе бродячих артистов. По сюжету Трубадура и его друзья Пес, Кошка, Осел и самовлюбленный Петух объединились, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена.

«И прежде всего они должны рассмешить дочь Короля, но встреча с Принцессой грозит опасным приключением! Против Трубадура и его друзей — коварные враги, интриги и ловушки, но за любовь надо сражаться. А тут еще Принцесса сбежала из дворца! В одном клубке — преступные схемы разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку», — гласит синопсис.

Режиссером картины стал Алексей Нужный, известный по работе над «Я худею», «Огонь» и сериалом «Ольга». Посмотреть первый трейлер можно здесь.

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Тихон ЖизневскийВалентина ЛяпинаКонстантин ХабенскийРоман КурцынДмитрий ДюжевИрина ГорбачеваСергей БуруновМария АроноваАлексей Нужный
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