«Зона интересов» стала фильмом года по версии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

Биографическая драма «Зона интересов» выиграла главную награду премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Картина получила звание «Лучшего фильма» 2023 года, пишет Variety.
Создатель ленты Джонатан Глейзер также выиграл в номинации «Лучший режиссер», композитор Мика Ливай забрал приз за «Лучшую музыку», а Сандру Хюллер, сыгравшую в фильме, назвали «Лучшей исполнительницей главной роли» наряду с Эммой Стоун из «Бедных-несчастных».
Награду за «Лучший сценарий» получил Эндрю Хей («Незнакомцы»). «Лучшим анимационным фильмом» признали «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки. Оператор Робби Райан был отмечен за работу над «Бедными-несчастными», а художница-постановщица Сара Гринвуд выиграла приз за фильм «Барби».
В основе сюжета «Зоны интересов» лежит одноименная книга Мартина Эмиса 2014 года. Она рассказывает реальную историю немецкого офицера СС Рудольфа Хесса и его жены Хедвиг, которые воспитывали своих детей в фермерском доме по соседству с Освенцимом.
Премьера новой работы Глейзера состоялась на 76-м Каннском кинофестивале 19 мая 2023 года и вызвала восторженные отзывы критиков. Картина получила Гран-при — вторую по престижности награду фестиваля — и была выбрана в качестве британской заявки на лучший международный художественный фильм на «Оскар».
Самого Глейзера часто называют новым Кубриком. В мае Евгений Ткачев разобрался, так ли это, и кто еще из современных режиссеров может претендовать на сравнение с культовым постановщиком.