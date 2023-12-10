Снежный покров в Москве увеличится на 7–10 сантиметров, достигнув местами высоты в полметра. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Он отметил, что столь высоких сугробов не было за всю 104-летнюю историю наблюдений. Что касается температуры, к середине недели она вернется к климатической норме, аномальные морозы пойдут на спад.
В понедельник ожидается –4–9 градусов, а со вторника и до пятницы после полудня температура не будет опускаться ниже –1–6 градусов. Минимальная температура по ночам составит –5–10.
«Погода на предстоящей неделе ожидается относительно мягкой и довольно снежной. И несмотря на глобальное потепление, русская зима будет себя чувствовать комфортно и продолжит властвовать над Россией», — написал Тишковец.
С 6 по 10 декабря в большинство регионов России пришло аномальное похолодание, в связи с чем Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. На Урале температура опускалась до –40, в Центральной России — ниже –20 градусов.