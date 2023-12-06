В российских регионах объявили штормовое предупреждение из‑за аномального похолодания

Минувшей ночью в Подмосковье температура воздуха впервые в этом сезоне опустилась ниже 20 градусов мороза, в Москве было минус 12,4. МЧС советовало жителям в период морозов носить многослойную одежду, головной убор и зимнюю обувь с плотной подошвой, а также не стоять на морозе и не оголять на улице лицо, руки и ноги.