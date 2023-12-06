В российских регионах объявили штормовое предупреждение из‑за аномального похолодания

В большинстве российских регионов с 6 по 10 декабря ожидается аномальное похолодание. В связи с этим Гидрометцентр выпустил штормовое предупреждение, сообщил научный руководитель центра Роман Вильфанд.
«В Московской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Брянской областях температура будет на 7–14 градусов ниже нормы, а в Ивановской, Ярославской, Тверской областях — на 16–18 градусов ниже нормы», — цитирует его слова ТАСС.
В большинстве субъектов, по словам Вильфанда, морозы будут в районе минус 16–23 градусов, в северных регионах — минус 25–29. Сильнее всего аномалии проявятся в Архангельской области и Ненецком автономном округе, где ожидается минус 27–34 градуса, а также в Коми, где морозы могут доходить до минус 37.
Приволжский федеральный округ накроют морозы до минус 20–27 градусов. В Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях столбики термометров опустятся до минус 28–36 градусов. В Уральском федеральном округе температура будет на 15–23 градуса ниже нормы. В Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы до минус 37–44 градусов, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на севере Тюменской области — до 30–40 градусов.
Вильфанд предупреждает, что очень холодная погода длительный период и на такой огромной территории — «редкая и опасная» ситуация.
Минувшей ночью в Подмосковье температура воздуха впервые в этом сезоне опустилась ниже 20 градусов мороза, в Москве было минус 12,4. МЧС советовало жителям в период морозов носить многослойную одежду, головной убор и зимнюю обувь с плотной подошвой, а также не стоять на морозе и не оголять на улице лицо, руки и ноги.