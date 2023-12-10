Variety назвал лучшие фильмы 2023 года

Два главных кинокритика Variety — Питер Дебрюге и Оуэн Глейберман — составили персональные списки 10 лучших фильмов 2023-го. По их мнению, несмотря на две забастовки (гильдии сценаристов и гильдии актеров), уходящий год подтвердил культурную значимость Голливуда «историческим двойным заголовком „Барбенгейемер“». В то же время некоторые из лучших картин остались незамеченными, считают они.