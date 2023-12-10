Variety назвал лучшие фильмы 2023 года

Два главных кинокритика Variety — Питер Дебрюге и Оуэн Глейберман — составили персональные списки 10 лучших фильмов 2023-го. По их мнению, несмотря на две забастовки (гильдии сценаристов и гильдии актеров), уходящий год подтвердил культурную значимость Голливуда «историческим двойным заголовком „Барбенгейемер“». В то же время некоторые из лучших картин остались незамеченными, считают они.
Топ-10 Питера Дебрюге
- «Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос
- «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан
- «Цыпленок для Линды!», реж. Себастьен Лоденбах и Кьяра Мальта
- «Прошлые жизни», реж. Селин Сон
- «The Monk and the Gun», реж. Pawo Choyning Dorji
- «Анатомия падения», реж. Жюстин Трие
- «Происхождение», реж. Ава ДюВерней
- «Май, декабрь», реж. Тодд Хейнс
- «Оставленные», реж. Александер Пейн
- «Рецепт любви», реж. Чан Ань Хунг
Топ-10 Оуэна Глейбермана
- «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан
- «Анатомия падения», реж. Жюстин Трие
- «Феррари», реж. Майкл Манн
- «Маэстро», реж. Брэдли Купер
- «Прошлые жизни», реж. Селин Сон
- «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», реж. Гай Ричи
- «Литтл Ричард: Я — это всё», реж. Лиза Кортес
- «Май, декабрь», реж. Тодд Хейнс
- «Хлоя Домон», реж. Хлоя Домон
- «Зона интересов», реж. Джонатан Глейзер
Ранее десятку лучших фильмов и сериалов года выбрал Американский институт киноискусства. В топ вошли «Барби», «Май, декабрь», «Бедные-несчастные», «Убийства в одном здании» и «Псы резервации».