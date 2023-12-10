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Variety назвал лучшие фильмы 2023 года

Семён Гудошников
Сегодня в 10:32

Два главных кинокритика Variety — Питер Дебрюге и Оуэн Глейберман — составили персональные списки 10 лучших фильмов 2023-го. По их мнению, несмотря на две забастовки (гильдии сценаристов и гильдии актеров), уходящий год подтвердил культурную значимость Голливуда «историческим двойным заголовком „Барбенгейемер“». В то же время некоторые из лучших картин остались незамеченными, считают они.

Топ-10 Питера Дебрюге

  1. «Бедные-несчастные», реж. Йоргос Лантимос
  2. «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан
  3. «Цыпленок для Линды!», реж. Себастьен Лоденбах и Кьяра Мальта
  4. «Прошлые жизни», реж. Селин Сон
  5. «The Monk and the Gun», реж. Pawo Choyning Dorji
  6. «Анатомия падения», реж. Жюстин Трие
  7. «Происхождение», реж. Ава ДюВерней
  8. «Май, декабрь», реж. Тодд Хейнс
  9. «Оставленные», реж. Александер Пейн
  10. «Рецепт любви», реж. Чан Ань Хунг

Топ-10 Оуэна Глейбермана

  1. «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан
  2. «Анатомия падения», реж. Жюстин Трие
  3. «Феррари», реж. Майкл Манн
  4. «Маэстро», реж. Брэдли Купер
  5. «Прошлые жизни», реж. Селин Сон
  6. «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», реж. Гай Ричи
  7. «Литтл Ричард: Я — это всё», реж. Лиза Кортес
  8. «Май, декабрь», реж. Тодд Хейнс
  9. «Хлоя Домон», реж. Хлоя Домон
  10. «Зона интересов», реж. Джонатан Глейзер

Ранее десятку лучших фильмов и сериалов года выбрал Американский институт киноискусства. В топ вошли «Барби», «Май, декабрь», «Бедные-несчастные», «Убийства в одном здании» и «Псы резервации».

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