Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы года

Американский институт киноискусства объявил лауреатов премии AFI Awards — топ-10 лучших фильмов и сериалов года. Их выбрало жюри из артистов, критиков и ученых.
Награды организации удостоились ленты «Американское чтиво», «Барби», «Оставленные», «Убийцы цветочной луны», «Маэстро», «Май, декабрь», «Оппенгеймер», «Прошлые жизни», «Бедные-несчастные» и «Человек-паук: Паутина вселенных».
Среди многосерийных проектов жюри выбрало «Начальную школу Эбботт», «Медведя», «Грызню», «Быть присяжным», «Одних из нас», «Утреннее шоу», «Убийства в одном здании», «Покерфейс», «Псов резервации» и «Наследников».
«Поскольку наша нация и наш мир продолжают переживать трудные времена, для AFI большая честь пролить должный свет на эти произведения искусства, которые поднимают нас и, в конечном счете, приводят к сопереживанию», — заявил президент Американского института киноискусства Боб Газзейл.
В 2022 году AFI выделил в числе лучших «Аватар: Путь воды», «Элвиса», «Все везде и сразу», «Фабельманов», «Тар» и другие ленты. Также лауреатами премии стали «Медведь», «Начальная школа Эбботт», «Звоните Солу», «Белый лотос».