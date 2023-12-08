Американский институт киноискусства назвал лучшие фильмы и сериалы года

«Поскольку наша нация и наш мир продолжают переживать трудные времена, для AFI большая честь пролить должный свет на эти произведения искусства, которые поднимают нас и, в конечном счете, приводят к сопереживанию», — заявил президент Американского института киноискусства Боб Газзейл.