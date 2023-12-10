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В Chanel спрогнозировали ухудшение ситуации в мире моды на фоне экономического спада

Семён Гудошников
Сегодня в 09:22

Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического кризиса, заявил президент модного направления Chanel Бруно Павловский. По его словам, рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодежи в Китае негативно влияют на продажи.

«Товары роскоши не защищены от экономии… У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году», — цитирует слова Павловского Financial Times.

Топ-менеджер Chanel предположил, что в следующем году цены на товары бренда продолжат расти, но этот рост будет соответствовать темпам инфляции. «Мы не хотим разрушать чью-то связь с брендом», — отметил он.

В апреле РБК подсчитал, что обороты большинства крупнейших люксовых брендов в России оказались худшими как минимум за пять лет. Выручка российских «дочек» Chanel, Dior и Tiffany сократилась более чем на 70%.

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