Выручка Chanel, Dior и Tiffany в России сократилась более чем на 70%

Обороты большинства крупнейших люксовых брендов в России оказались худшими как минимум за пять лет. Об этом пишет РБК, изучивший отчетность их российских «дочек».
Chanel снизила годовую выручку на 75,6%, получив убыток в 1,83 млрд рублей, Dior — на 76,1%, получив убыток в 1,32 млрд рублей, Prada — на 53,3%, уйдя в убыток на 3,2 млрд рублей.
Выручка Tiffany сократилась на 74,4%, убыток составил 414 млн рублей, выручка Bvlgari — на 64,4%, убыток — 1,21 млрд рублей, выручка Fendi — на 56,8%, убыток — 1,5 млрд рублей.
Получить прибыль удалось Hugo Boss (в 6,27 млрд рублей), чья выручка упала на 17,6%, и Bogner (в 1,19 млрд рублей), выручка которого снизилась на 28,2%.
После начала военной операции на Украине многие компании приостановили деятельность России. С марта прошлого года в стране стоят закрытыми бутики Chanel, Dior, Prada, Tiffany, Bvlgari, Fendi, Hugo Boss и ряда других люксовых марок.
Россия обеспечивает лишь небольшую часть выручки крупнейших производителей люкса. По подсчетам консалтинговой компании BCG, доля страны не превышает 10%. Среди наиболее популярных марок, как и в других странах, лидируют Gucci, Chanel и Dior.