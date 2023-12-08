В американских сетях ресторанов, где применяют ИИ, в основном дистанционно работают филиппинцы

Компания автоматизированных заказов Presto Automation, использующая в работе искусственный интеллект, называла себя «одним из крупнейших поставщиков технологий автоматизации труда» и похвалилась своей способностью увеличивать продажи и «экономить» рабочее время. Однако выяснилось, что большую часть работы выполняют люди.
Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, сотрудники за пределами предприятия выполняют более 70% заказов. По данным Bloomberg, Presto Automation нанимают работников на Филиппинах. Хотя компания позиционирует себя как ту, которая принимает заказы с помощью ИИ.
Ранее Bloomberg писал, как работает технология Presto в ресторане Del Taco. Тогда руководитель сети ресторанов сообщил изданию, что Presto сократил обработку заказов командой поваров примерно на 70%. О том, что стартап использует вместо ИИ рабочую силу на Филиппинах, известно не было.
Вместо ИИ выполнять задачи компании поручают людям в странах с более низкими затратами на рабочую силу — и часто компании, занимающиеся ИИ, изо всех сил стараются скрыть этот факт. Приложение для онлайн-покупок Nate , популярное среди авторов контента, заявило, что использует ИИ для автоматического заполнения деталей оформления заказа. Однако выяснилось, что компания в большинстве случаев нанимала рабочих на Филиппинах.
В мае Всемирный банк прогнозировал, что ближайшие пять лет почти четверть всех рабочих мест изменится в результате внедрения ИИ и цифровизации. Хоть в докладе и говорилось, что ИИ приведет к «значительному сбою на рынке труда», его влияние в ближайшие пять лет будет скорее положительным.