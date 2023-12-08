В американских сетях ресторанов, где применяют ИИ, в основном дистанционно работают филиппинцы

В мае Всемирный банк прогнозировал, что ближайшие пять лет почти четверть всех рабочих мест изменится в результате внедрения ИИ и цифровизации. Хоть в докладе и говорилось, что ИИ приведет к «значительному сбою на рынке труда», его влияние в ближайшие пять лет будет скорее положительным.