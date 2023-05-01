Всемирный банк: внедрение ИИ изменит четверть всех рабочих мест в ближайшие пять лет

В ближайшие пять лет почти четверть всех рабочих мест изменится в результате внедрения ИИ, цифровизации, перехода на экологически чистую энергию и изменения цепочек поставок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет Всемирного банка (ВБ).
Хоть в докладе и говорится, что ИИ приведет к «значительному сбою на рынке труда», его влияние в ближайшие пять лет будет скорее положительным. Так аналитика больших данных, кибербезопасность и технологии управления станут основными факторами роста занятости.
Ожидается, что с 2023 по 2027 год в мире исчезнет 83 млн рабочих мест, а будет создано — 69 млн. Таким образом за пять лет в мире может стать на 14 млн рабочих мест меньше, что составляет примерно 2% от текущей занятости.
Заметное влияние на рынок труда окажут такие программы с использованием ИИ, как ChatGPT — способные имитировать человеческое мышление и решать проблемы, говорится в докладе. Подобные технологии заменят и автоматизируют многие роли, связанные с рассуждениями, общением и координацией, отмечается там.
Около 75% из опрошенных ВБ компаний заявили, что собираются внедрить ИИ в свою работу в ближайшие пять лет. По их оценкам, это приведет к сокращению 26 млн рабочих мест на административных и учетных должностях, включая кассиров и бухгалтеров. В исследовании было опрошено более 800 компаний из 45 стран мира, в которых работает 11,3 млн человек.
В докладе подчеркивается, что ИИ представляет меньшую угрозу для занятости, чем такие макроэкономические факторы, как замедление экономического роста, нехватка предложения и инфляция. В ВБ считают, что новые рабочие места получится создать благодаря инвестициям, направленным на переход бизнеса к экологически чистым технологиям, а также широкой переориентации глобальных цепочек поставок.