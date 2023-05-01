Всемирный банк: внедрение ИИ изменит четверть всех рабочих мест в ближайшие пять лет

Около 75% из опрошенных ВБ компаний заявили, что собираются внедрить ИИ в свою работу в ближайшие пять лет. По их оценкам, это приведет к сокращению 26 млн рабочих мест на административных и учетных должностях, включая кассиров и бухгалтеров. В исследовании было опрошено более 800 компаний из 45 стран мира, в которых работает 11,3 млн человек.