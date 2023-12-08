Потомок основателя Hermès хочет передать состояние садовнику. Но для этого нужно усыновить мужчину

В октябре в возрасте 92 лет скончался американский бизнесмен Чарльз Фини, известный не только как основатель Duty Free Shoppers, но и как благотворитель, раздавший почти все свое состояние. В последние десятилетия жизни у него не было ни дома, ни машины, он носил наручные часы за 10 долларов, передвигался на автобусах вместо такси, летал в эконом-классеи вместе с женой жил в съемной трехкомнатной квартире.