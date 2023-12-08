Потомок основателя Hermès хочет передать состояние садовнику. Но для этого нужно усыновить мужчину

Внук-миллиардер основателя французского дома моды Hermès Николя Пюэш планирует усыновить своего 51-летнего садовника, чтобы передать тому свое состояние. Потомок владеет от 10,3 до 11,4 млрд долларов и является одним из самых богатых людей Швейцарии.
Пюэш не женат и не имеет детей, зато распоряжается около 5–6% компании Hermès. Миллиардер решил передать состояние садовнику и разнорабочему из «скромной марокканской семьи», который женат на испанке и имеет двух детей.
Богач уже нанял команду юристов. Стоит отметить, в 2011 году Пюэш создал в Женеве фонд по борьбе с дезинформацией Isocrates, которому пообещал свое состояние. Теперь же Isocrates сопротивляется решению миллиардера, поэтому тот пытается отдать свое состояние садовнику с помощью усыновления.
Согласно законам Швейцарии, усыновить взрослого человека возможно, но это все-таки сложно. Садовник сможет завладеть минимум половиной богатства, Пюэш уже передал ему ключи от недвижимости в Марракеше и виллы в Монтрё на общую стоимость 5,9 млн долларов.
В октябре в возрасте 92 лет скончался американский бизнесмен Чарльз Фини, известный не только как основатель Duty Free Shoppers, но и как благотворитель, раздавший почти все свое состояние. В последние десятилетия жизни у него не было ни дома, ни машины, он носил наручные часы за 10 долларов, передвигался на автобусах вместо такси, летал в эконом-классеи вместе с женой жил в съемной трехкомнатной квартире.