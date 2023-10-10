Бизнесмен Чарльз Фини, раздавший почти все свои деньги на благотворительность, умер в 92 года

Бизнесмен, пионер магазинов беспошлинной торговли в аэропортах и инвестор в технологические стартапы Чарльз Фини умер в возрасте 92 лет в Сан-Франциско. Об этом сообщил основанная им группа благотворительных фондов Atlantic Philanthropies.
В 1960 году Фини основал сеть магазинов Duty Free Shoppers, а в 1988-м попал в список 400 самых богатых миллиардеров США по версии Forbes, его состояние тогда оценивалось в 1,3 млрд долларов. На самом деле капитал американца ирландского происхождения был в разы больше: бизнесмен втайне перевел большую часть своих денег в благотворительный фонд, который создал за шесть лет до этого.
В последующие десятилетия, поскольку прибыль его предприятий шла в фонды, Фини финансировал учреждения общественного здравоохранения во Вьетнаме, Лимерикский университет и Тринити-колледж в Ирландии, клиники по борьбе со СПИДом в Южной Африке, операции «Улыбка» для детей с расщелиной губы и неба, медицинский кампус Калифорнийского университета в Сан-Франциско и оказание помощи после землетрясения на Гаити. Он передал Корнеллскому университету миллиард долларов, в том числе 350 млн для дочернего технологического института в Нью-Йорке.
Фини стал известен миру как благотворитель в 1997 году, после того как он и его партнер продали свою долю в Duty Free Shoppers компании Louis Vuitton Moët Hennessy. В юридических документах стоимость его доли оценивалась в 1,6 млрд долларов, и утверждается, что она принадлежала не предпринимателю, а Atlantic Philanthropies, которая делала огромные анонимные пожертвования в течение пятнадцати лет.
В последние десятилетия своей жизни у Фини не было ни дома, ни машины, он носил наручные часы за 10 долларов, передвигался на автобусах вместо такси и летал в экономклассе, пока ему не исполнилось 75 лет. Он и его вторая жена жили в съемной трехкомнатной квартире в Сан-Франциско. Бизнесмен сомневался «в своем праве иметь столько денег»: «Мои богатства превзошли все ожидания. И я пришел к выводу, что деньги, покупка лодок и все остальное меня не привлекают».
В 2010 году миллиардеры Билл Гейтс и Уоррен Баффет основали организацию Giving Pledge, участники которой, в том числе Фини, пообещали отдать большую часть своего состояния на благотворительность, хоть и не обязательно при жизни. Основоположником такой инициативы стал сам Фини, ранее запустивший движение «Отдавать при жизни» (Giving While Living) с другими принципами: делать пожертвования при жизни, а не после смерти через благотворительные фонды.
Поскольку практически все свое состояние Фини раздал, Atlantic Philanthropies прекратил свою основную деятельность в 2020 году. К 2022 году, по подсчетам Forbes, состояние Фини было менее $2 млн. Сам он говорил, что именно такую сумму оставил себе и своей жене на пенсию.