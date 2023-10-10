Бизнесмен Чарльз Фини, раздавший почти все свои деньги на благотворительность, умер в 92 года

В последние десятилетия своей жизни у Фини не было ни дома, ни машины, он носил наручные часы за 10 долларов, передвигался на автобусах вместо такси и летал в экономклассе, пока ему не исполнилось 75 лет. Он и его вторая жена жили в съемной трехкомнатной квартире в Сан-Франциско. Бизнесмен сомневался «в своем праве иметь столько денег»: «Мои богатства превзошли все ожидания. И я пришел к выводу, что деньги, покупка лодок и все остальное меня не привлекают».