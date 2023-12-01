Telegram открыл всем пользователям доступ к расшифровке голосовых сообщений

Мессенджер также обзавелся рубрикой «Похожие каналы» (о ней было известно еще до релиза), которая будет появляться после подписки на канал и рекомендовать другие на схожие тематики. Пользователи также смогут репостить истории и добавлять в них свои элементы — подписи, снимки, голосовые заметки и видеосообщения. Реакции на посты отныне объединяются: например, эмоциональные эмодзи объединятся в положительные и отрицательные, а неоднозначные попадут в «другое».