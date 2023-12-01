Telegram открыл всем пользователям доступ к расшифровке голосовых сообщений

Telegram выпустил очередное обновление с новыми функциями, о которых рассказал в своем блоге. У всех пользователей появилась возможность расшифровывать голосовые сообщения, хотя раньше это было доступно только в подписке Premium.
Но есть нюанс: расшифровать в текст аудио- и видеосообщения, а также перевести на другой язык пользователи без подписки смогут только два раза в неделю, неограниченный доступ останется у всех подписчиков Premium. Telegram отметил, что внедряется постепенно и заработает не сразу у всех.
Мессенджер также обзавелся рубрикой «Похожие каналы» (о ней было известно еще до релиза), которая будет появляться после подписки на канал и рекомендовать другие на схожие тематики. Пользователи также смогут репостить истории и добавлять в них свои элементы — подписи, снимки, голосовые заметки и видеосообщения. Реакции на посты отныне объединяются: например, эмоциональные эмодзи объединятся в положительные и отрицательные, а неоднозначные попадут в «другое».
Покупатели Premium теперь могут устанавливать обои для отдельных чатов, которые будут отображаться для них самих и их собеседника, добавлять разные цвета и логотип в свой профиль. Пользователи iOS могут посмотреть на эффект «щелчка Таноса»: автоматическое удаление сообщений по таймеру теперь сопровождается анимацией пикселей.
Еще одно обновление придумано специально для программистов — подсветка кода в сообщениях. Telegram может автоматически распознавать язык программирования в сообщениях и подсвечивать синтаксис.
В конце октября в телеграме появились цитирование части сообщений, отправка ответов в другие чаты, оформление текста в цитаты, настраивание ссылок и выбор цвета имени в группах.