В Москве запретили размещать QR-коды на билбордах

Департамент СМИ и рекламы Москвы запретил распространителям рекламы размещать QR-коды на билбордах и остановках транспорта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на департамент.
По мнению московских властей, QR-коды содержат «различный и возможный к изменению контент», который может нарушать законодательство. В ведомстве подчеркнули, что проблема особенно актуальна в условиях хакерских атак и взломов информационных систем и сайтов.
«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», — говорится в сообщении. Каких именно положений закона это касается, власти не уточнили.
7 декабря Фонд борьбы с коррупцией* разместил в нескольких городах России баннеры, которые выглядели как новогодние поздравления. На самом деле это была акция в поддержку их проекта «Россия без Путина».
На одном из таких рекламных щитов были написаны слова «Россия» и «С Новым годом» на синем фоне. QR-код, размещенный на билборде, вел на сайт ФБК, где на предстоящих выборах президента россиян призывают голосовать за любого кандидата, кроме Путина.
Выборы президента России в 2024 году впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта. 8 декабря Владимир Путин подтвердил, что будет вновь баллотироваться на пост президента.
* Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией, иноагентом и запрещен.