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В Москве запретили размещать QR-коды на билбордах

Александр Голиков
Сегодня в 15:23

Департамент СМИ и рекламы Москвы запретил распространителям рекламы размещать QR-коды на билбордах и остановках транспорта. Об этом сообщил РБК со ссылкой на департамент.

По мнению московских властей, QR-коды содержат «различный и возможный к изменению контент», который может нарушать законодательство. В ведомстве подчеркнули, что проблема особенно актуальна в условиях хакерских атак и взломов информационных систем и сайтов.

«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», — говорится в сообщении. Каких именно положений закона это касается, власти не уточнили.

7 декабря Фонд борьбы с коррупцией* разместил в нескольких городах России баннеры, которые выглядели как новогодние поздравления. На самом деле это была акция в поддержку их проекта «Россия без Путина».

На одном из таких рекламных щитов были написаны слова «Россия» и «С Новым годом» на синем фоне. QR-код, размещенный на билборде, вел на сайт ФБК, где на предстоящих выборах президента россиян призывают голосовать за любого кандидата, кроме Путина.

Выборы президента России в 2024 году впервые станут многодневными и пройдут с 15 по 17 марта. 8 декабря Владимир Путин подтвердил, что будет вновь баллотироваться на пост президента.

* Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией, иноагентом и запрещен.

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Правительство МосквыФонд борьбы с коррупцией
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Владимир Путин
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