19-летняя теннисистка стала самой оплачиваемой спортсменкой в 2023 году

19-летняя американская теннисистка Кори Гауфф признана самой высокооплачиваемой спортсменкой по итогам 2023 года. Рейтинг составил спортивный журнал Sportico.
По данным издания, Гауфф в этом году заработала 22,7 млн долларов: из них 16 млн — рекламные контракты с New Balance, Head, Bose, Barilla и UPS, а еще 6,7 млн — призовые. Ранее она попала в список 25 самых влиятельных женщин 2023-го по версии Financial Times, где также оказались актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Следом за Гауфф идут 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек (21,9 млн долларов, из них 9,9 млн — призовые) и 20-летняя фристайлистка Эйлин Гу (20 млн долларов, из них 27 тыс. — призовые), выступающая за КНР. Большую часть денег спортсменки получают за счет спонсоров, среди которых Red Bull, Tiffany, Louis Vuitton, Victoria’s Secret, Rolex, Visa, Infosys, Tecnifibre, Porsche и другие.
На протяжении двух десятилетий звание самой высокооплачиваемой спортсменки принадлежало одной из тройки звезд тенниса — Серене Уильямс, Марии Шараповой и Наоми Осаке. Однако Уильямс карьеру уже завершила, а Осака попала в рейтинг с 15 млн долларов, которые были полностью заработаны через спонсоров.