19-летняя теннисистка стала самой оплачиваемой спортсменкой в 2023 году

По данным издания, Гауфф в этом году заработала 22,7 млн долларов: из них 16 млн — рекламные контракты с New Balance, Head, Bose, Barilla и UPS, а еще 6,7 млн — призовые. Ранее она попала в список 25 самых влиятельных женщин 2023-го по версии Financial Times, где также оказались актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.