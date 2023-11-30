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Марго Робби и Бейонсе вошли в список самых влиятельных женщин года Financial Times

Александр Голиков
Сегодня в 12:00

Британская газета Financial Times составила список 25 самых влиятельных женщин 2023 года. В него вошли актриса Марго Робби, певица Бейонсе, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и жена президента Украины Елена Зеленская.

Среди других участниц рейтинга — индийская актриса Алия Бхатт, писательница Барбара Кингсолвер, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати, американская теннисистка Коко Гауфф, футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо и корейская поп-группа Aespa.

Ранее ежегодный перечень ста самых влиятельных женщин года опубликовала британская медиакомпания Би-би-си. Помимо прочих в него вошли две россиянки — создательница сообщества добровольных лесных пожарных Софья Косачева, а также активистка и соосновательница «Феминистского антивоенного сопротивления»* Дарья Серенко*.

* Дарья Серенко и организация «Феминистское антивоенное сопротивление» признаны Минюстом иностранными агентами.

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