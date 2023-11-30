Марго Робби и Бейонсе вошли в список самых влиятельных женщин года Financial Times

Ранее ежегодный перечень ста самых влиятельных женщин года опубликовала британская медиакомпания Би-би-си. Помимо прочих в него вошли две россиянки — создательница сообщества добровольных лесных пожарных Софья Косачева, а также активистка и соосновательница «Феминистского антивоенного сопротивления»* Дарья Серенко*.