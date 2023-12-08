В Госдуме хотят запретить треш-стримы

В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фото и видео с изображением жестокости, включая треш-стримы. Новый закон обязует соцсети находить и блокировать такие материалы. Об этом агентству ТАСС рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
Согласно тексту законопроекта, фото и видео, демонстрирующие жестокость и призывы к ней, будут вносить в реестр запрещенной информации в России.
«В ходе треш-стримов демонстрируются правонарушения, а иногда и преступления, совершаемые с особым цинизмом. Это недопустимо. Принятие законопроектов об установлении ответственности за ведение треш-стримов планируется к принятию в весеннюю сессию», — заявила агентству соавторка законопроекта Ирина Рукавишникова.
Первую часть статьи 63 УК РФ об отягчающих обстоятельствах хотят дополнить пунктом о публичном совершении преступления, в том числе в СМИ и в Интернете.
Таким же образом депутаты хотят обновить статьи УК РФ 105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 112 (умышленное принесение вреда средней тяжести здоровью), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (побои), вторые части статей 117 (истязание), 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 126 (похищение человека), 127 и 127.2 (незаконное лишение свободы).
В пояснительной записке авторы законопроекта предложили лишать нарушителей права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью — например, ограничивать преступникам доступ к Интернету.
В январе 2021 года глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил приравнять треш-стримы к унижению человеческого достоинства и наказывать за них сроками до шести лет.