В Госдуме хотят запретить треш-стримы

В Госдуму внесли законопроект о запрете распространения фото и видео с изображением жестокости, включая треш-стримы. Новый закон обязует соцсети находить и блокировать такие материалы. Об этом агентству ТАСС рассказал один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.