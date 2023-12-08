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Кодака Блэка арестовали за хранение кокаина. Ранее его помиловал Трамп

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:05

Рэпера Кодака Блэка арестовали во Флориде по обвинению в хранении кокаина, фальсификации вещественных доказательств, а также в неправильной остановке или парковке автомобиля. Об этом сообщает Deadline.

Его также обвинили в нарушении правил дорожного движения из‑за создания помех на дороге. Рэпера задержали после того, как дорожный патруль увидел черный внедорожник, блокирующий проезжую часть.

По словам полицейских, Кодак Блэк спал за рулем, в его машине пахло травой, а рядом стоял стакан, в котором, предположительно, находился алкоголь. Когда рэпер вышел из автомобиля, из него выпал пакет с белым порошком.

В 2021 году Дональд Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка в свой последний день президентства. Кодака Блэка в 2019 году осудили на 46 месяцев лишения свободы за незаконную покупку нескольких видов оружия.

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Дональд Трамп
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