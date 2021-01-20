В последний день своего президентства Дональд Трамп помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Об этом пишет CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

Уэйна задержали в декабре 2019 года после обыска в аэропорту Майами, в ходе которого у него нашли заряженный пистолет. Рэпер назвал пистолет подарком, но позже признал вину в незаконном хранении оружия. Суд над Уэйном должен был состояться 28 января, музыканту грозило до 10 лет тюрьмы.

Другой помилованный — Кодак Блэк — был осужден на 46 месяцев лишения свободы за незаконную покупку нескольких видов оружия. В августе 2019 года он признал вину и сейчас находится в федеральной тюрьме.

Уэйн и Блэк стали двумя из более сотни человек, помилованных Трампом в последние часы своего президентства. От уголовного преследования также освободят бывшего советника Трампа Стива Бэннона, которого обвиняют в мошенничестве при строительстве пограничной стены, и бывшего мэра Детройта Кваме Киллпатрика, который отбывает 28-летний срок за коррупцию.