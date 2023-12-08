В Новосибирске экстренно сел самолет из‑за возгорания в двигателях

Самолет Boieng 737 авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из‑за помпажа двигателей (срывного режима работы с микровзрывами). Об этом сообщает Восточное управление на транспорте СК России.
«Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются», — говорится в заявлении ведомства.
По данным телеграм-канала Mash Siberia, на борту находились 176 пассажиров. При наборе высоты из обоих двигателей самолета «вдруг полетели искры и языки пламени», пишет Shot.
Очевидцы поделились видео, на котором во время перелета видны вспышки. «Правый двигатель, возле которого сидела я, загорелся еще на взлетно-посадочной полосе, вырвалось несколько языков пламени, потом мы оторвались от земли, он вспыхивал раз в 10–20 секунд. Потом подключился второй, вспыхивали одновременно. Было вспышек 12, потом они прекратились, видно было, что мы разворачиваемся», — рассказала пассажирка.
В настоящее время борт от эксплуатации отстранен, пассажиры находятся в здании аэропорта в ожидании подготовки резервного судна.
СУТ СК организовал доследственную проверку по части первой статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
В сентябре этого года самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском. Судно «потеряло гидросистему», с помощью которой происходит управление самолетом, в том числе рулем и закрылками.