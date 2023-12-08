В Новосибирске экстренно сел самолет из‑за возгорания в двигателях

Очевидцы поделились видео, на котором во время перелета видны вспышки. «Правый двигатель, возле которого сидела я, загорелся еще на взлетно-посадочной полосе, вырвалось несколько языков пламени, потом мы оторвались от земли, он вспыхивал раз в 10–20 секунд. Потом подключился второй, вспыхивали одновременно. Было вспышек 12, потом они прекратились, видно было, что мы разворачиваемся», — рассказала пассажирка.