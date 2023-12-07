Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию ветерана СС, которого приглашали в парламент Канады

Генпрокуратура России попросила власти Канады экстрадировать 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки, которого ранее по ошибке пригласили в канадский парламент. Об этом сообщил «Коммерсант».
Хунку заочно обвинили в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР во время Великой Отечественной войны. По версии Следственного комитета России, Хунка причастел к убийству не менее 500 советских граждан в Гуте Пеняцкой.
Во время Второй мировой войны Хунка служил в пехотной дивизии СС «Галичина». Ее бойцы, как утверждают в СКР, расстреливали мирных жителей, а также сжигали их в жилых домах и местном костеле.
Генпрокуратура просит арестовать ветерана СС и передать его России. В запросе российских властей указывается, что они гарантируют отсутствие политических мотивов в преследовании Хунки. Также российская сторона заявляет, что не преследует Хунку в связи с его расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами.
Обвинения в адрес Хунки предъявили в октябре 2023 года. Тогда же ветерана СС заочно арестовали. Басманный райсуд Москвы постановил взять Хунку под стражу на два месяца после выдачи из‑за границы. Хунку объявили в международный розыск.
В конце сентября Ярослава Хунку пригласили в парламент Канады на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Там его представили как «борца за украинскую независимость против русских». Чествование ветерана СС раскритиковали в ООН. В канадском парламенте извинились за инцидент.