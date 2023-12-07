Генпрокуратура РФ запросила экстрадицию ветерана СС, которого приглашали в парламент Канады

Генпрокуратура просит арестовать ветерана СС и передать его России. В запросе российских властей указывается, что они гарантируют отсутствие политических мотивов в преследовании Хунки. Также российская сторона заявляет, что не преследует Хунку в связи с его расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами.