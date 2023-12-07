«По нашим внутренним данным, ЛГБТ-аудитория в России составляет 2%, если говорить именно о рынке онлайн-знакомств. Наши исследования показывают, что ЛГБТ-люди чувствуют себя некомфортно на „Мамбе“, им не с кем там знакомиться. Lifetime [срок использования] их анкеты очень короткий, они не задерживаются в приложении и удаляются практически через несколько дней, предпочитая закрытые паблики в соцсетях», — сказала она.