Российское приложение для знакомств «Мамба» изменило параметры поиска партнера. Мужчины теперь не могут искать в сервисе парней — только женщин и друзей. Аналогичные изменения коснулись и женщин, поиск которых ограничен мужчинами и подругами.
Раньше пользователи «Мамбы» могли знакомиться с людьми своего пола с помощью фильтров «Ищу: парня/девушку». По информации «Осторожно, новости», приложение заменило их на «Ищу: друга/подругу» около недели назад.
1 декабря пиар-менеджер сервиса Наталья Красильникова сказала RTVI, что приложение и дальше будет предлагать для поиска партнеров обоих полов, потому что «физиологический пол и ориентация — абсолютно разные вещи». Она заявила, что «Мамба» — «традиционный гетероресурс», и никаких опасений по поводу запрета «движения ЛГБТ» в России у команды сервиса нет.
«По нашим внутренним данным, ЛГБТ-аудитория в России составляет 2%, если говорить именно о рынке онлайн-знакомств. Наши исследования показывают, что ЛГБТ-люди чувствуют себя некомфортно на „Мамбе“, им не с кем там знакомиться. Lifetime [срок использования] их анкеты очень короткий, они не задерживаются в приложении и удаляются практически через несколько дней, предпочитая закрытые паблики в соцсетях», — сказала она.
Ранее приложение для секс-знакомств Pure, созданное российскими разработчиками, убрало для пользователей из России возможность указать свою ориентацию. Для юзеров из‑за границы такая опция осталась.
Приложения добавили эти изменения вскоре после того, как Верховный суд России признал «международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в стране. Процесс шел в закрытом режиме, поэтому неясно, какими мотивами руководствовался суд при запрете «движения ЛГБТ» и за какие именно нарушения будет грозить ответственность.
«В зоне риска административного или уголовного преследования может оказаться любой человек или любая группа людей за любое действие, которое может быть квалифицировано как поддержка, одобрение, оправдание запрещенного „экстремистского движения“ или участие в нем в какой бы то ни было форме, включая использование символики, ассоциированной с ЛГБТ», — пояснял РБК партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.
В Верховном суде отмечали, что решение о запрете «движения ЛГБТ» вступило в силу немедленно, оспорить его невозможно, поскольку у движения нет юридического лица.