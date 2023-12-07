В прошлом месяце Дуа Липа выпустила свой второй альбом «Houdini», который благодаря простым фокусам — шику 1980-х и танцевальному саунду — звучит как очередной хит. В феврале следующего года Липа появится и на больших экранах — в шпионской драме «Аргайл». Тут можно посмотреть ее трейлер.