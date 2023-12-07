Певица Дуа Липа, которая недавно рассталась с бойфрендом Роменом Гаврасом, опубликовала в X (бывший твиттер) скриншот с номером телефона.
Из поста можно сделать вывод, что это ее персональный номер. «Напиши мне» — такими словами сопровождается пост.
За 20 часов твит артистки собрал 55,7 млн просмотров, 128 тыс. лайков и 7000 комментариев. Некоторые подумали, что аккаунт Липы взломали, но быстро выяснилось, что номер ведет на сообщество певицы в WhatsApp.
Мессенджер недавно презентовал эту новую функцию, позволяющую создавать тематические группы. Некоторые звезды используют сообщества в WhatsApp, чтобы общаться с фанатами.
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