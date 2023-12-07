Реклама
Новости

Дуа Липа выложила номер телефона — и собрала 55 млн просмотров менее чем за сутки

Семён Гудошников
Сегодня в 19:14

Певица Дуа Липа, которая недавно рассталась с бойфрендом Роменом Гаврасом, опубликовала в X (бывший твиттер) скриншот с номером телефона.

Из поста можно сделать вывод, что это ее персональный номер. «Напиши мне» — такими словами сопровождается пост.

За 20 часов твит артистки собрал 55,7 млн просмотров, 128 тыс. лайков и 7000 комментариев. Некоторые подумали, что аккаунт Липы взломали, но быстро выяснилось, что номер ведет на сообщество певицы в WhatsApp.

Мессенджер недавно презентовал эту новую функцию, позволяющую создавать тематические группы. Некоторые звезды используют сообщества в WhatsApp, чтобы общаться с фанатами.

В прошлом месяце Дуа Липа выпустила свой второй альбом «Houdini», который благодаря простым фокусам — шику 1980-х и танцевальному саунду — звучит как очередной хит. В феврале следующего года Липа появится и на больших экранах — в шпионской драме «Аргайл». Тут можно посмотреть ее трейлер.

расскажите друзьям
люди
Липа Дуа
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»