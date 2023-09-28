Дуа Липа и Генри Кэвилл в первом трейлере шпионского экшена «Аргайл» Мэттью Вона

В ролике рассказывается, что Аргайл — это вымышленный супергерой, придуманный писательницей-интровертом Элли Конвей. Ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда оказывается, что сюжет в ее новой книге невероятно схож с реальными операциями подпольных организаций. Из‑за этого на нее начинают охоту шпионы.