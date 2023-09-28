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Дуа Липа и Генри Кэвилл в первом трейлере шпионского экшена «Аргайл» Мэттью Вона

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:45

Universal Pictures показал первый трейлер шпионской драмы «Аргайл». Его премьера состоится 2 февраля 2024 года.

В ролике рассказывается, что Аргайл — это вымышленный супергерой, придуманный писательницей-интровертом Элли Конвей. Ее жизнь переворачивается с ног на голову, когда оказывается, что сюжет в ее новой книге невероятно схож с реальными операциями подпольных организаций. Из‑за этого на нее начинают охоту шпионы.

Аргайла сыграл Генри Кэвилл, а писательницу — Брайс Даллас Ховард. В фильме также снялись Дуа Липа, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Кэтрин О’Хара, Джон Сина, Ариана ДеБос и Сэмюэль Л.Джексон.

«Аргайл» станет второй работой Дуа Липы, дебютировавшей вместе с Синой в фильме «Барби» Греты Гервиг. Сценарий к грядущей ленте написал Джейсон Фукс («Чудо-женщина»), а в качестве режиссера выступил Мэттью Вон (трилогия «Kingsman»).

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