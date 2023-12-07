Разработчик создал концепты наборов LEGO с деревянной архитектурой Томска

Разработчик Сергей Пахандрин с помощью ChatGPT создал концепты наборов LEGO с деревянными домами Томска. Изображения концептов он опубликовал у себя в X.
«Люблю город Томск — у нас огромное количество старинных деревянных домов. Многие из них не реставрируются и постепенно угасают. Некоторые дома настолько красивы, что их хотелось бы иметь в миниатюре», — написал он.
За основу одного из наборов Пахандрин взял известный дом с шатром. Разработчик загрузил несколько его фотографий в ChatGPT Vision, чтобы программа сделала детальное описание здания. Получившийся текст Пахандрин использовал в промте для DALL-E.
Похожим образом Пахандрин создал и другие концепты наборов. Получились модели деревянных домов, украшенных башенками и резьбой.
«А теперь представьте, как классно каждый день ходить по улицам и видеть такие дома. Как жаль, что сейчас люди предпочитают строить что‑то невнятное и безвкусное», — написал он.
Недавно LEGO-концепты другого россиянина — художника Артема Бизяева — воплотились в жизнь. Компания Brick Labs запустила продажу семи наборов по его эскизам на тему русских сказок: «Баба-яга», «Морозко», «Ночь перед Рождеством», «По щучьему велению», «Руслан и Голова богатыря», «Кощей Бессмертный» и «Конек-Горбунок».