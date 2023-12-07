Реклама
Новости

Институт Pantone назвал цветом 2024 года «персиковый пушок»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:59

Pantone назвал главным цветом 2024 года 13-1023 Peach Fuzz — «персиковый пушок». Об этом говорится в соцсетях института.

«Бархатный нежный персик» подчеркивает стремление к единению с окружающими, приносит чувство нежности, передает дух заботы и сотрудничества, отметили в Pantone. По мнению института, этот цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.

В прошлом декабре Pantone объявил цветом 2023-го карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном Viva Magenta 18-1750. Институт описал его как «мощный, бесстрашный и вдохновляющий».

Цвета года по версии Pantone влияют на разработку и продажи продуктов во многих отраслях, включая моду, мебель для дома, графический и промышленный дизайн, упаковку продуктов.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»