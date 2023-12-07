Институт Pantone назвал цветом 2024 года «персиковый пушок»

Pantone назвал главным цветом 2024 года 13-1023 Peach Fuzz — «персиковый пушок». Об этом говорится в соцсетях института.
«Бархатный нежный персик» подчеркивает стремление к единению с окружающими, приносит чувство нежности, передает дух заботы и сотрудничества, отметили в Pantone. По мнению института, этот цвет создает связь между вкусом, зрением, осязанием и обонянием.
В прошлом декабре Pantone объявил цветом 2023-го карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном Viva Magenta 18-1750. Институт описал его как «мощный, бесстрашный и вдохновляющий».
Цвета года по версии Pantone влияют на разработку и продажи продуктов во многих отраслях, включая моду, мебель для дома, графический и промышленный дизайн, упаковку продуктов.
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