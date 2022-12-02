Pantone представил цвет 2023 года. Им стал карминово-красный оттенок

В 2022-м цветом года был признан оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, который получил номер 17-3938 и название Very Peri. Специалисты Pantone рассказали, что Very Peri сочетает в себе «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного и символизирует динамизм, креативность, воображение и движение вперед.