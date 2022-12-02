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Pantone представил цвет 2023 года. Им стал карминово-красный оттенок
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:15

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года. Информация об этом появилась на сайте компании.

Цветом года был признан карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном Viva Magenta 18-1750. Институт цвета описал его как «мощный, бесстрашный и вдохновляющий».

«Это новый красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений», — подчеркивает Pantone.

Исполнительный директор Института цвета Леатрис Эйсман рассказала, что Viva Magenta происходит из семейства красных и вдохновлен цветом кошенили, самого яркого натурального красителя. «Смелый, остроумный и всеобъемлющий Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом», — добавила она.

В 2022-м цветом года был признан оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, который получил номер 17-3938 и название Very Peri. Специалисты Pantone рассказали, что Very Peri сочетает в себе «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного и символизирует динамизм, креативность, воображение и движение вперед.

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