Pantone представил цвет 2023 года. Им стал карминово-красный оттенок

Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года. Информация об этом появилась на сайте компании.
Цветом года был признан карминово-красный оттенок с фиолетовым подтоном Viva Magenta 18-1750. Институт цвета описал его как «мощный, бесстрашный и вдохновляющий».
«Это новый красный, который упивается чистой радостью, поощряет эксперименты и самовыражение без ограничений», — подчеркивает Pantone.
Исполнительный директор Института цвета Леатрис Эйсман рассказала, что Viva Magenta происходит из семейства красных и вдохновлен цветом кошенили, самого яркого натурального красителя. «Смелый, остроумный и всеобъемлющий Pantone 18-1750 Viva Magenta приветствует всех и каждого с таким же мятежным духом», — добавила она.
В 2022-м цветом года был признан оттенок синего с добавлением фиолетово-красного подтона, который получил номер 17-3938 и название Very Peri. Специалисты Pantone рассказали, что Very Peri сочетает в себе «постоянство» синего с «энергией и волнением» красного и символизирует динамизм, креативность, воображение и движение вперед.