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IKEA выпустила стартовые наборы для студентов, которые пока не научились жить самостоятельно

Виктория Шанина
Сегодня в 14:23

IKEA в Канаде представила новинку для студентов — стартовые наборы с кухонным инвентарем, необходимым для начала самостоятельной жизни. На ютуб-канале канадского подразделения компании появился ролик с его обзором.

В набор входят 16 предметов. А именно: кастрюля, сковородка, две тарелки, по два стакана и кружки, набор столовых приборов, губки для мытья посуды, разделочная доска и прочий инвентарь для повседневной жизни.

Основной посыл в том, что студенты часто съезжают от родителей, но пока не слишком знакомы с бытом. IKEA предлагает просто купить готовый набор предметов, «сохранить спокойствие и готовить».

Купить бокс можно только в офлайн-магазинах и только будучи членом IKEA Family. Цена — 99 долларов (около 9500 рублей по текущему курсу).

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Ikea
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