В США разрабатывается сценарий сериала «Pussy Riot» по мемуарам Толоконниковой*

Компания STX Entertainment и участница Pussy Riot Надя Толоконникова* заключили соглашение на разработку сценария для мини-сериала. Об этом сообщает Deadline.
В его основу лягут грядущие мемуары активистки. По словам Толоконниковой, сериал «вдохновит новое поколение бунтарей». Его сюжет расскажет историю молодой девушки из Сибири, которая выступила против президента России, а также о создании арт-коллектива, их акциях, осуждении и тюремном заключении.
«В 2011 году я пошла против него, проклиная последствия. После многих лет заключения, преследований, нападений, травм я готова поделиться этой историей. Сегодня я нахожусь в списке самых разыскиваемых в России, на мне висит ярлык иностранного агента, а недавно я была заочно арестована российским судом», — говорится в заявлении Толоконниковой.
В качестве исполнительной продюсерки сериала выступит Софи Уоттс. Она подчеркнула, что «у Нади захватывающая, настоящая шпионская жизнь, наполненная героическими, неустанными художественными акциями и активизмом, этот сериал покажет, как настойчивый артистический дух может изменить мир».
В ноябре этого года Pussy Riot установили надувную вульву у Капитолия штата Индиана, протестуя против запрета на аборт.
«Мы приехали в Индиану, потому что нам небезразлична судьба самых уязвимых групп людей — обладателей матки, которые существуют в „красных“ штатах. Их не видят и не защищают», — говорится в заявлении под опубликованным видео.
* Надежда Толоконникова и Юрий Дудь признаны Минюстом иностранными агентами.