В США разрабатывается сценарий сериала «Pussy Riot» по мемуарам Толоконниковой*

«В 2011 году я пошла против него, проклиная последствия. После многих лет заключения, преследований, нападений, травм я готова поделиться этой историей. Сегодня я нахожусь в списке самых разыскиваемых в России, на мне висит ярлык иностранного агента, а недавно я была заочно арестована российским судом», — говорится в заявлении Толоконниковой.