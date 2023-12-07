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В США разрабатывается сценарий сериала «Pussy Riot» по мемуарам Толоконниковой*

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:04

Компания STX Entertainment и участница Pussy Riot Надя Толоконникова* заключили соглашение на разработку сценария для мини-сериала. Об этом сообщает Deadline.

В его основу лягут грядущие мемуары активистки. По словам Толоконниковой, сериал «вдохновит новое поколение бунтарей». Его сюжет расскажет историю молодой девушки из Сибири, которая выступила против президента России, а также о создании арт-коллектива, их акциях, осуждении и тюремном заключении.

«В 2011 году я пошла против него, проклиная последствия. После многих лет заключения, преследований, нападений, травм я готова поделиться этой историей. Сегодня я нахожусь в списке самых разыскиваемых в России, на мне висит ярлык иностранного агента, а недавно я была заочно арестована российским судом», — говорится в заявлении Толоконниковой.

В качестве исполнительной продюсерки сериала выступит Софи Уоттс. Она подчеркнула, что «у Нади захватывающая, настоящая шпионская жизнь, наполненная героическими, неустанными художественными акциями и активизмом, этот сериал покажет, как настойчивый артистический дух может изменить мир».

В ноябре этого года Pussy Riot установили надувную вульву у Капитолия штата Индиана, протестуя против запрета на аборт.

«Мы приехали в Индиану, потому что нам небезразлична судьба самых уязвимых групп людей — обладателей матки, которые существуют в „красных“ штатах. Их не видят и не защищают», — говорится в заявлении под опубликованным видео.

* Надежда Толоконникова и Юрий Дудь признаны Минюстом иностранными агентами.

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Надежда ТолоконниковаЮрий Дудь
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