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Pussy Riot установили надувную вульву у Капитолия штата Индиана, протестуя против запрета на аборт

Дарья Мельникова
Вчера в 14:18

Группа Pussy Riot установила гигантскую надувную вульву у Капитолия штата Индиана во время акции протеста в защиту прав на аборты.

В опубликованном ролике группа активистов, одетая в розовые балаклавы и черные платья, бегает по залам здания и размахивает розовыми дымовыми шашками. «Мы приехали в Индиану, потому что нам небезразлична судьба самых уязвимых групп людей — обладателей матки, которые существуют в „красных“ штатах. Их не видят и не защищают», — говорится в заявлении под видео.

«Pussy Riot всегда стремились принести надежду в безнадежные ситуации — когда я не вижу никакой надежды, я обращаюсь к искусству. Оно помогает мне сделать мое послание более громким и ясным. Искусство — это как волшебная палочка, это особый инструмент», — говорится в заявлении Нади Толоконниковой*.

Новый трек Pussy Riot представляет собой переосмысленную версию песни Avenged Sevenfold «We Love You» с альбома 2023 года «Life Is But a Dream…», дополненную гитарами и вокалом Толоконниковой.

В июне 2022 года штат Индиана ввел полный запрет на аборты после отмены Верховным судом США решения Роу против Уэйда, дающего конституционное право на аборт.

* Надя Толоконникова признана иноагентом.

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