Pussy Riot установили надувную вульву у Капитолия штата Индиана, протестуя против запрета на аборт

В опубликованном ролике группа активистов, одетая в розовые балаклавы и черные платья, бегает по залам здания и размахивает розовыми дымовыми шашками. «Мы приехали в Индиану, потому что нам небезразлична судьба самых уязвимых групп людей — обладателей матки, которые существуют в „красных“ штатах. Их не видят и не защищают», — говорится в заявлении под видео.