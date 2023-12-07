Airbnb разыгрывает три ночи в хижине Санта-Клауса

Airbnb объявил конкурс, победитель которого сможет вместе с семьей бесплатно провести три ночи в хижине Санта-Клауса в Рованиеми, в Финляндии.
«Каждый год мы ежедневно получаем более 30 тыс. писем от детей и взрослых по всему миру. Не секрет, что это самое загруженное время года для нас, эльфов, поэтому я приглашаю вас засучить рукава и помочь прочитать эти душевные письма в почтовом отделении и насладиться праздничным сезоном за полярным кругом», — говорится в сообщении «главного эльфа».
Хижина находится всего в нескольких минутах ходьбы от главного почтового отделения Санта-Клауса. Семья-победитель сможет отдохнуть, бесплатно позавтракать и поужинать традиционными финскими блюда, покататься на снегоходах, посмотреть на северное сияние и посетить традиционную финскую сауну.
Однако перед этим нужно будет помочь «эльфам» разобрать письма, которые дети и взрослые прислали Санта-Клаусу со всего мира.
Airbnb покроет перелет семьи, но при условии, если она будет отправляться в Рованиеми из лондонского аэропорта Хитроу. Жилье подойдет для семьи, состоящей из двух взрослых и двоих детей в возрасте 5–11 лет.