Airbnb разыгрывает три ночи в хижине Санта-Клауса

«Каждый год мы ежедневно получаем более 30 тыс. писем от детей и взрослых по всему миру. Не секрет, что это самое загруженное время года для нас, эльфов, поэтому я приглашаю вас засучить рукава и помочь прочитать эти душевные письма в почтовом отделении и насладиться праздничным сезоном за полярным кругом», — говорится в сообщении «главного эльфа».