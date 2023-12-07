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Airbnb разыгрывает три ночи в хижине Санта-Клауса

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:27

Airbnb объявил конкурс, победитель которого сможет вместе с семьей бесплатно провести три ночи в хижине Санта-Клауса в Рованиеми, в Финляндии.

«Каждый год мы ежедневно получаем более 30 тыс. писем от детей и взрослых по всему миру. Не секрет, что это самое загруженное время года для нас, эльфов, поэтому я приглашаю вас засучить рукава и помочь прочитать эти душевные письма в почтовом отделении и насладиться праздничным сезоном за полярным кругом», — говорится в сообщении «главного эльфа».

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Хижина находится всего в нескольких минутах ходьбы от главного почтового отделения Санта-Клауса. Семья-победитель сможет отдохнуть, бесплатно позавтракать и поужинать традиционными финскими блюда, покататься на снегоходах, посмотреть на северное сияние и посетить традиционную финскую сауну.

Однако перед этим нужно будет помочь «эльфам» разобрать письма, которые дети и взрослые прислали Санта-Клаусу со всего мира.

Airbnb покроет перелет семьи, но при условии, если она будет отправляться в Рованиеми из лондонского аэропорта Хитроу. Жилье подойдет для семьи, состоящей из двух взрослых и двоих детей в возрасте 5–11 лет.

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