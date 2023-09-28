На Airbnb в Йорке нашли дом «чародейства и волшебства» в стиле «Гарри Поттера»

Ночь можно провести в спальне с названием «Изумрудная спальня», где стоит большая кровать с балдахином и зелеными бархатными занавесками. Во второй спальне, скрытой «за портретом не очень толстой дамы», стоит двухъярусная кровать с красными шторами. Стены украшены десятками конвертов.