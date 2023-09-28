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На Airbnb в Йорке нашли дом «чародейства и волшебства» в стиле «Гарри Поттера»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:40

На Airbnb нашли дом «чародейства и волшебства», вдохновленный атмосферой «Гарри Поттера». Его можно арендовать за 148 фунтов (около 17 тыс. рублей) за ночь.

Дом находится в городе Йорк, в получасе ходьбы от центра. Снаружи он похож на таунхаус семьи Блэк на площади Гриммо. Внутри полно причудливого антиквариата, включая бутылки с зельями и картины с изображением сов.

Ночь можно провести в спальне с названием «Изумрудная спальня», где стоит большая кровать с балдахином и зелеными бархатными занавесками. Во второй спальне, скрытой «за портретом не очень толстой дамы», стоит двухъярусная кровать с красными шторами. Стены украшены десятками конвертов.

Ванная декорирована темно-зеленой плиткой, которая отсылает к Слизерину, а по основанию раковины ползет золотая змея. На первом этаже дома находится викторианский читальный зал, а в задней части — кухня в деревенском стиле.

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