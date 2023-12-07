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Дженнифер Лопес сыграет в новой экранизации романа «Поцелуй женщины-паука»

Александр Голиков
Сегодня в 11:02

Дженнифер Лопес исполнит главную роль в адаптации романа и бродвейского мюзикла «Поцелуй женщины-паука». Об этом рассказал Variety. Режиссером проекта станет Билл Кондон, работавший над фильмами «Сумерки. Сага: Рассвет», «Мистер Холмс», «Красавица и чудовище» и «Девушки мечты».

Действие мюзикла происходит в аргентинской тюрьме в 1981 году. Лопес сыграет главную роль вымышленной женщины по имени Аврора, созданной Луисом Молиной, парикмахером-гомосексуалистом, отбывающим восьмилетний срок. Чтобы отвлечься от ужасов своего заключения, Молина представляет себе фильмы с Авророй в роли классической кинодивы, включая женщину-паука, которая убивает своих жертв поцелуем. Жизнь Молины переворачивается, когда в его камеру переводят марксиста Валентина Арреги Паса.

По информации Variety, сейчас создатели картины ищут актера на роль Молины. Репетиции запланированы на февраль, а съемки — на апрель.

Оригинальный роман Мануэля Пуига вышел в 1976 году. Две предыдущие экранизации «Поцелуя женщины-паука» — мюзикл 1993 года и драма Эктора Бабенко 1985 года — завоевали любовь критиков и получили множество наград. Актер Уильям Херт получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение Молины. Мюзикл получил семь премий «Тони», в том числе как «Лучший мюзикл».

В конце ноябре Лопес анонсировала первый за 10 лет студийный альбом. Пластинка под названием «This Is Me… Now» выйдет 16 февраля 2024 года. Релиз приурочен к юбилею альбома певицы «This Is Me…Then», который увидел свет 20 лет назад.

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Дженнифер ЛопесБилл Кондон
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