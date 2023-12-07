Дженнифер Лопес сыграет в новой экранизации романа «Поцелуй женщины-паука»

Действие мюзикла происходит в аргентинской тюрьме в 1981 году. Лопес сыграет главную роль вымышленной женщины по имени Аврора, созданной Луисом Молиной, парикмахером-гомосексуалистом, отбывающим восьмилетний срок. Чтобы отвлечься от ужасов своего заключения, Молина представляет себе фильмы с Авророй в роли классической кинодивы, включая женщину-паука, которая убивает своих жертв поцелуем. Жизнь Молины переворачивается, когда в его камеру переводят марксиста Валентина Арреги Паса.