Первый за 10 лет альбом Дженнифер Лопес выйдет в 2024 году

Первый за 10 лет студийный альбом Дженнифер Лопес под названием «This Is Me…Now» выйдет 16 февраля 2024 года. Об этом сообщает Deadline.
Выпуск пластинки приурочен к юбилею ее родственного альбома «This Is Me…Then», который увидел свет 20 лет назад. Новый релиз Джей Ло был написан и спродюсирован ею самой совместно с Роджетом Чайедом.
«This Is Me…Now» будет содержать в себе R&B, поп и хип-хоп. Релиз первого сингла с альбома под названием «Can’t Get Enough» состоится 10 января 2024 года.
О работе над пластинкой стало известно еще в 2022 году. Тогда же стало известно, что она включает в себя 13 треков, в том числе песню «Dear Ben Pt. II», которая является продолжением «Dear Ben» 2002 года — о ее муже Бене Аффлеке.
Последний альбом Лопес «A.K.A.» увидел свет в 2014 году. С того времени она выпустила такие синглы, как «Dinero» с Cardi B и DJ Khaled и «Us» со Skrillex. Певица также сотрудничала с Maluma и Lin-Manuel Miranda.